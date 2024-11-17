Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi'nde sürpriz doğum günü kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65'i erkek, 15'i kız 80 özel çocuğa sıcak yuva imkanı sağlayan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, doğum günü etkinliğine katılarak, ekim, kasım ve aralık aylarında doğan Erva Sare Karaca, Giray Layıkbaş, Hamza Yıldırım, İlayda Aslan, Mehmet Eren Kaçan, Meryem Ebrar Yalçın, Necati Hamurcu, Türkan Bolat, Ufuk Yüksek, Yusuf Yeniçeri ve Esma Kahraman ile ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Anne Fatma Yalçın etkinlikle ilgili, "Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bizlere sunduğu güzel hizmetlerden bir tanesi, çocuklarımızı güvenerek ve canı gönülden getirerek kullandığım bir hizmet. Bunun için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Ebru Yüksek de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduklarını kaydetti. Gamze Karaca ise hizmetten dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Çocuk büyütmek zaten zor ama özel çocuk büyütmek daha zor. O yüzden bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel etkinlik düzenlemişler, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.