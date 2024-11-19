Kayseri'de minibüsün yayaya çarptığı kaza araç kamerasınca görüntülendi
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
A.Y. idaresindeki 68 KA 257 plakalı minibüs, İnönü Bulvarı Koçak Parkı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir aracın kamerasınca kaydedildi.
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