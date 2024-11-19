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        Kayseri'de minibüsün yayaya çarptığı kaza araç kamerasınca görüntülendi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:24
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        Kayseri'de minibüsün yayaya çarptığı kaza araç kamerasınca görüntülendi
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 68 KA 257 plakalı minibüs, İnönü Bulvarı Koçak Parkı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        M.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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