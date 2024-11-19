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        Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:34
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        Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri, Yozgat ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, ⁠7 ruhsatsız av tüfeği, ⁠1105 fişek, ⁠7 şarjör, ⁠10 bıçak ile ⁠42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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