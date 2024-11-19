Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, ⁠7 ruhsatsız av tüfeği, ⁠1105 fişek, ⁠7 şarjör, ⁠10 bıçak ile ⁠42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri, Yozgat ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

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