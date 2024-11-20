Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgüt elebaşının korumalığını yaptığı belirtilen meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.