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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgüt elebaşının korumalığını yaptığı belirtilen meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:52
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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgüt elebaşının korumalığını yaptığı belirtilen meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ö.A. ve örgüt elebaşının korumalığını da yaptığı belirtilen A.A, ihraç infaz koruma memuru Ö.B. ile S.Y, E.T, M.T, İ.D, E.Ç. ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K. yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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