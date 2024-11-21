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        Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü açıldı

        Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, "Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:01
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        Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü açıldı
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        Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, "Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, ERVA açılışlarının bayram havasında yapıldığını belirtti.

        Kayseri'deki ERVA'lara destek verenlere teşekkür eden Vali Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Biliyorsunuz gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenler var, zehir tacirleri var, gençlerimizi yarı yolda eğitim çalışmalarında onlara tuzak kurmak isteyenler var. Emniyetimiz, jandarmamız, gençlerimize tuzak kurmak isteyenlere devletimizin demir yumruğunu vuracaklar dedik. Bugün hamdolsun Kayseri'de emniyetimiz, jandarmamız yaptığı operasyonlarla onları ait oldukları yere gönderiyorlar. Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenlerin yeri cezaevleri. Bizde hiçbir gencimizi tuzağa düşürmemek adına, sporda, sanatta, ilim yuvalarında yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah ERVA Spor Okulumuzda bugünden itibaren burada çiçekler açtıracağız. Burada yetişen sporcularımız bizi gururlandıracak, şampiyonluklar getirecekler."

        Vali Çiçek konuşmasının devamında, "Bizim bir gencimizi bile feda etme lüksümüz yok. O yüzden burada yetişecek sporcu arkadaşlar, sorumlu arkadaşlar sorumluluğunuzun büyüklüğünü bilin çünkü ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü'nün açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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