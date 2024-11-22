Kayseri'de aranan 8 şüpheli yakalandı

Yapılan 21 uygulamada, 4 bin 211 kişi ve 1741 otonun sorgusu yapıldı, 254 park bahçe ve 72 ticari kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Trafik Denetleme Şubesi, Yunus Timleri, Güven Timleri, çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşan 35 ekip ve 70 personelle çalışma yapıldı.

Kayseri'de emniyetin 35 ekip ve 70 personelle yaptığı uygulamada 8 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.