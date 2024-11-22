Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan ilkokul öğretmenine ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni 82 yaşındaki Mehmet Esmer'i ziyaret edip gününü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ilkokul öğretmeni Mehmet Esmer ile duygusal anlar yaşadı.

Öğretmeni ile eski fotoğraflara bakan Çolakbayrakdar, anıların etkisiyle duygulandı.

İlkokul öğretmeninin hayatında farklı yeri olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Herkesin hayatında dönüm noktasında birileri vardır. Bizim ise ilkokul öğretmenimiz farklı bir yerdeydi. Biz birçok şeyi ilkokulda öğrendik. Çok müthiş, güzel günlerdi." ifadelerini kullandı.

Başta kendi öğretmeni olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Çolakbayrakdar, ebediyete intikal eden eğitimcileri rahmetle andığını belirtti.