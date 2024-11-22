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        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, vatandaşları "Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"na davet etti

        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, vatandaşları 24 Kasım pazar günü düzenlenecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"na davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:38
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        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, vatandaşları "Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"na davet etti
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        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, vatandaşları 24 Kasım pazar günü düzenlenecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"na davet etti.

        MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Kalın, bir restoranda düzenlenen tanışma toplantısında, kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

        MHP teşkilatlarının faaliyetlerine yönelik bilgi veren Kalın, vatandaşları, MHP Genel Merkezince 24 Kasım pazar günü saat 12.00'de düzenlenecek "Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"na davet etti.

        Bölge toplantısı olacağını belirten Kalın, şunları kaydetti:

        "Bu toplantıya Kırşehir ve Nevşehir illerimiz de dahil olacak. Divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir yapacak. Aynı zamanda Nevşehir milletvekilimiz ile Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy da dahil olacak bu toplantıya. Bu toplantıda, daha önce de yapılan toplantılardan takip ettiğimiz üzere liderimizin son dönemde Türkiye siyasetine yön verecek şekilde ve artık yarım asra yaklaşmış problemlerinin çözümü noktasında yapmış olduğu çıkışı bu toplantı vesilesiyle Kayserili vatandaşlarımıza anlatma gayreti içerisinde olacağız. Haliyle bu toplantının öneminin altını da bir kez daha çizmek istiyorum. Kıymetli basınımızı da değerli medyamızı da aynı zamanda halkımızı da bu toplantıya buradan davet ediyorum."

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