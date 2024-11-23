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        Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden "Süreklilik Ödülü"

        Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'na katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2023 Ödülleri kapsamında Süreklilik Ödülü takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:17
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        Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden "Süreklilik Ödülü"
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        Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'na katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2023 Ödülleri kapsamında Süreklilik Ödülü takdim edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001 yılından bu yana devam eden ve üye belediyelerin tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması, yasatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Süreklilik Ödülünü almaya hak kazandı.

        Büyükşehir, yarışmada, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları, Koramaz Vadisi Müzesi, Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi canlandırması ve Talas Alaybeyli Camii'nin restorasyon projelerinin hazırlanması çalışmaları ile "Süreklilik Ödülü" aldı.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'na katılan Büyükkılıç'a ödülü verildi.

        Burada konuşan Büyükkılıç, bu alandaki ödülü üst üste iki yıldır aldıklarını ve bir ilke imza attıklarını, ödülü Kayserili vatandaşlara armağan ettiğini belirtti.

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