Vali Çiçek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenlik" unvanını kabul ettiği 24 Kasım gününün 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Çiçek, mesajında şunları kaydetti: