Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğunu belirtti.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenlik" unvanını kabul ettiği 24 Kasım gününün 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

        "Günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Bu sebepledir ki Başöğretmen Atatürk, Cumhuriyetimizi yükseltme görevini öğretmenlere tevdi etmiştir. Sevgili Öğretmenlerimiz, sizlerden çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun evrensel değerleri bilen, milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi de özümseyen gençler istiyoruz. Kalkınma yarışında bizlere gurur verecek, çağdaş milletler seviyesine ülkemizi taşıyacak gençler istiyoruz. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize olan güvenimiz tamdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden "Süreklilik Ödülü"
        Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden "Süreklilik Ödülü"
        Özvatan'da pancar hasadı tamamlandı
        Özvatan'da pancar hasadı tamamlandı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 6 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 6 yaralı
        Büyükşehir Belediyesinden Tomarza'ya hayvan içme suyu hattı
        Büyükşehir Belediyesinden Tomarza'ya hayvan içme suyu hattı
        Kayseri GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasman...
        Kayseri GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasman...
        Kayserispor Kulübünden açıklama:
        Kayserispor Kulübünden açıklama: