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        Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kayseri ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:15
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        Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kayseri ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler günün ilk saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren karla mücadele kapsamında merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 340 personel ve 130 araçla küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mevsimin ilk karının etkili bir şekilde kendisini göstermesiyle şehir merkezinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

        Yaklaşık 200 personel ve 80 iş makinesiyle teyakkuzda olan ekipler, kent merkezindeki tüm ana arter ve caddeler ile yollarda hummalı çalışmalarını sürdürürken şehirde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

        16 ilçeye bağlı mahalle yollarında da karla mücadele için 7 merkezi ekip noktasında 24 saat çalışma esasına göre hazırlıklarını önceden tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gece bastıran ve özellikle kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla yol açma çalışmalarına başladı.

        Yol açma ve genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ekipler, kırsal mahallelerde 3 bin 477 kilometre yol ağında toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan toplamda 50 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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