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        Kayseri'de kardan kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:23
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        Kayseri'de kardan kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Büyükşehir belediyesi ekipleri, 16 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 130 araç ve 340 personelle çalışma yürüttü.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Akkışla'da 4, Bünyan'da 18, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 9, Kocasinan'da 19, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 10, Talas'ta 12, Tomarza'da 40, Yahyalı'da 25 ve Yeşilhisar'da 10 olmak üzere 230 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

        Ayrıca, ekiplerin kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 7, Bünyan'da 8, Develi'de 10, Pınarbaşı'da 130, Sarız'da 30, Talas'ta 10, Tomarza'da 35 ve Yahyalı 5 olmak üzere 235 mahallenin yolunu ulaşıma açma çalışmaları da sürüyor.

        Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde ise mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarılırken, Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'ne bağlı yaylada mahsur kalan başka bir çoban da AFAD ile ortak çalışmalar sonucu kurtarıldı.

        Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi yolu da ulaşıma kapandı. Hisarcık bölgesinde önlem alan polis ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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