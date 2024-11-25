Kayseri'de yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı

S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanların traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban S.D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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