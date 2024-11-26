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        Kayseri'de mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:43 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:43
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        Kayseri'de mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı.

        Kızılören Mahallesi Uyuz Yuvası Yaylası'nda Abdurrahman Kayara 400 küçükbaş hayvanıyla tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

        Mahsur kalan çoban 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobana ulaşılamadı.

        İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 36 saat süren çalışmanın sonunda çoban ve sürüye ulaşıldı.

        Ekipler tarafından kurtarılan çoban ve sürü, çiftliğe götürüldü. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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