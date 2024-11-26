Kayseri'de mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı

Ekipler tarafından kurtarılan çoban ve sürü, çiftliğe götürüldü. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 36 saat süren çalışmanın sonunda çoban ve sürüye ulaşıldı.

Mahsur kalan çoban 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobana ulaşılamadı.

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