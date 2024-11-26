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        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi

        Felahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğünce "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:38
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        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi
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        Felahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğünce "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer verildi.

        Kadın Gençlik Merkezi'ndeki seminerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, katılımcılara bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Mustafa Çolak, burada yaptığı konuşmada, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Seminere, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, kurulan stantta bağımlılıkla mücadelede kullanılacak yöntemlerin anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.

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