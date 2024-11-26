Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Seminere, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mustafa Çolak, burada yaptığı konuşmada, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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