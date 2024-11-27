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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:56
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hazarşah Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 elektronik sigara basma makinesi, 120 bin 200 boş makaron, 50 bin dolu makaron, 139 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.A. ve M.D işlemler için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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