Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.A. ve M.D işlemler için jandarmaya götürüldü.

Operasyonda 2 elektronik sigara basma makinesi, 120 bin 200 boş makaron, 50 bin dolu makaron, 139 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hazarşah Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

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