Kayseri'de aranan 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde hırsızlık suçuna karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.