Kayseri'de aranan 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli ile bir hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde hırsızlık suçuna karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. (21) ile çeşitli suçlardan aranan S.Ç. (31), S.Ç. (28), C.T. (24), S.E. (24), H.T. (21) ve Ş.T. (64) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından E.İ. cezaevine teslim edilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, S.E. ve C.T. tutuklandı, Ş.T, H.T. ve S.Ç. (28) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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