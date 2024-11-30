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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:00
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

        Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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