GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan ve 2 işçinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.

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