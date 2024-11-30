Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda makine ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 31 bin 600 dal makaron, 10 kilogram tütün, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.