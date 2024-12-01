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        Kayseri'de 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili 4 kişiye gözaltı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:23
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        Kayseri'de 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili 4 kişiye gözaltı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fabrikada dün çıkan yangında işçilerden İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç. (48) hayatını kaybetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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