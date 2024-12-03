Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y. ve avukatı katıldı. Maktul B.E'nin başka suçtan hükümlü müşteki eşi D.E. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müşteki D.E. beyanında, bazı hatalar yaptığını ve bu nedenle şu anda cezaevinde olduğunu söyledi.

Sanığın evliliklerine karşı çıktığını öne süren D.E, "Birbirimizi çok seviyorduk. Cezaevinde yolumu bekledi. Evliliğimizde zaman zaman sorunlarımız oldu ancak birlikte yolumuza devam etmeye çalışıyorduk. Keşke sonu böyle olmasaydı." ifadesini kullandı.