Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de kullandıkları otomobilin motor kısmındaki hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, bir otomobil ile uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonla bir süre takip ettikleri otomobili durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile araçta arama yaptı.