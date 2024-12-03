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        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de kullandıkları otomobilin motor kısmındaki hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:52
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        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de kullandıkları otomobilin motor kısmındaki hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, bir otomobil ile uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonla bir süre takip ettikleri otomobili durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile araçta arama yaptı.

        Yapılan aramada, otomobilin motor kısmındaki hava filtresine gizlenmiş 125,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan sürücü E.P. ile aynı araçta bulunan T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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