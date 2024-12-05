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        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü

        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:39
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        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü
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        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Burada açıklamada bulunan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

        Kadın milletvekillerinden eşitlik çalışmalarını desteklemelerini beklediklerini aktaran anlatan Uzunlu, şunları kaydetti:

        "Kadınların siyasette varlığının gösterilmesi, toplumsal politikanın kadın bakış açısıyla ele alınmasını sağlar. O nedenle birçok zorluğun üstesinden gelerek mecliste yer alan kadın milletvekillerimizden beklentimiz, kadın sorunlarına duyarlı olmaları ve siyasi partisi ne olursa olsun kadının toplumdaki statüsünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütmeleridir."

        Törene, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kadın kolları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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