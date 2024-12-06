Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yaktığı mangalın üzerine düşen 11 yaşındaki Mikail, doku nakliyle sağlığına kavuştu

        TUNAHAN AKGÜN - Tokat'ta yaktığı mangalın üzerine düşerek 2 bacağı ve bir kolu yanan 11 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaktığı mangalın üzerine düşen 11 yaşındaki Mikail, doku nakliyle sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNAHAN AKGÜN - Tokat'ta yaktığı mangalın üzerine düşerek 2 bacağı ve bir kolu yanan 11 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.

        Turhal ilçesinde 16 Ekim'de mangal yapmak için ateş yakan Mikail Çinpolat, dengesini kaybederek mangalın üzerine düştü.

        Elbiselerinin tutuşmasıyla bacakları ve sol kolunda yanıklar oluşan Çinpolat, ağır yaralı halde Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Çinpolat, burada uzman doktorlar Fikret Gözübüyük ve Özgür Taylan Başar'ın ekiplerince tedaviye alındı.

        Geçirdiği 3 ameliyat ve doku nakilleriyle sağlığına kavuşan Çinpolat, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

        - "Şu an iyiyim, acım yok"

        Mikail Çinpolat, AA muhabirine, yaktığı mangalın üzerine düştüğünü, olayın hemen ardından ailesiyle kentteki hastaneye gittiğini söyledi.

        Tedavisinin sürdüğünü anlatan Çinpolat, "Ateş yakmıştım, mangal yapıyordum düştüm. Arabaya binip Turhal Devlet Hastanesi'ne gittik, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldik. Şu an iyiyim, acım yok. Tedavimi gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederim. Çocuklar ateşle oynamasın, mangaldan uzak dursunlar." dedi.

        - "Ağabeyi kurtarmış"

        Anne Hamide Çinpolat da oğlunun tedavisinin güzel geçtiğini, doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini söyledi.

        Olayın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Çinpolat, "Olay günü tarlada çalışıyordum. Tarladan apar topar geldim ama oğlum bu hale geldi. Evimizin arkasında ateş yakmış, yanında kimse yokmuş. Abisi su dökerek kendisini kurtarıyor." diye konuştu.

        Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Uzman Doktor Fikret Gözübüyük de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

        Gözübüyük, vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Çinpolat'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

        - "Yanık yerleri temizlenip, yamalar yapıldı"

        Mikail'in doku nakliyle sağlığına kavuştuğu aktaran Gözübüyük, şunları kaydetti:

        "Mikail mangalda kıyafetlerinin yanması sonucu özellikle her iki bacağında derin 3. derece yanıklarla bize geldi. Tedavileri yapıldı, tedavisinin son aşamadayız. 3 kez ameliyat edildi. Yanık yerleri temizlenip, yamalar yapıldı. Vücudunun sağlam yerlerinden aldığımız derilerle yaralarını kapattık. Derileri kolundan, ayağındaki yanmamış alanlardan aldık. Genel durumu iyi yakında taburcu edeceğiz inşallah."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Salça bidonundaki uyuşturucu narkotik köpeği Jack buldu
        Salça bidonundaki uyuşturucu narkotik köpeği Jack buldu
        Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi
        Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi
        Kayseri'de salçaya gizlenen 592 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de salçaya gizlenen 592 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kapadokya Alan Başkan yardımcıları Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Kapadokya Alan Başkan yardımcıları Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Hacılar Belediyesinden sepet örme kursu
        Hacılar Belediyesinden sepet örme kursu
        Kayseri'de aranan 8 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de aranan 8 şüpheli yakalandı