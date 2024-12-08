Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yazıldı

Polis ekiplerince belirlenen sürücüye, trafik kanununun ilgili maddelerinden 4 bin 830 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda "gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve korna eşliğinde verilen rahatsızlık" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.