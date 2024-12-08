Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yazıldı
Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip, korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.
Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip, korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda "gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve korna eşliğinde verilen rahatsızlık" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen sürücüye, trafik kanununun ilgili maddelerinden 4 bin 830 lira cezai işlem uygulandı.
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