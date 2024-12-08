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        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yazıldı

        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip, korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:17
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        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yazıldı
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        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip, korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda "gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve korna eşliğinde verilen rahatsızlık" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince belirlenen sürücüye, trafik kanununun ilgili maddelerinden 4 bin 830 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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