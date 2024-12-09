Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli ile aranan 17 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 520 makaron, 2 bin 507 kaçak sigara, 315 kilogram kaçak tütün, 2 tabanca, 294 şişe sahte içki ve 53 litre sahte içki ele geçirildi.