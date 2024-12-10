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        Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik ve bakım işlerine devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:19
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        Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik ve bakım işlerine devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çeşitli temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Çeşitli bölgelerde yapılan gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleriyle kent estetiği ve halk sağlığına katkı sağlanıyor.

        Bu kapsamda, havaalanı yolu ve Hisarcık yolunda yapılan gazel temizliği ile şehir ulaşım yolları daha temiz ve güvenli hale getirildi. Ekipler, Mimarsinan Parkı'nda da detaylı gazel temizliği yaptı.

        Çevre düzenlemeleri kapsamında kuru çam ağaçları temizlenirken kent genelinde çeşitli noktalarda kırık ağaç dallarının budama işlemleri yapılarak olası tehlikelerin önüne geçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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