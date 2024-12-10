Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik ve bakım işlerine devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çeşitli temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli bölgelerde yapılan gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleriyle kent estetiği ve halk sağlığına katkı sağlanıyor.