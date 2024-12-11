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        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:29
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        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

        Toplam 42 ekip ve 108 personelin katıldığı şok uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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