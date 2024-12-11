Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı

Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Toplam 42 ekip ve 108 personelin katıldığı şok uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

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