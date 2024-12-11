Kayseri'deki şok uygulamada aranan 13 kişi yakalandı

Aranan 13 kişinin yakalandığı denetimlerde, uyuşturucu bulundurmaktan 7 kişi ve yoklama kaçağı 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Uygulamada, 5 bin 126 kişi ve 2 bin 96 araç sorgulandı, 210 park ve bahçe ile 41 taksi kontrol edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yunus, güven ve trafik timlerinin katılımıyla 108 personel ve 42 ekiple 32 noktada uygulama gerçekleştirildi.

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