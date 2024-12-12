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        Kayserispor'dan kulübün borçlarına ilişkin açıklama:

        Kayserispor, kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine borçlarının kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:24
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        Kayserispor'dan kulübün borçlarına ilişkin açıklama:
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        Kayserispor, kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine borçlarının kapatıldığını bildirdi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibarıyla vergi dairesi ve SGK'ye yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor sevdalısı ve Kayserispor taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy'a kulübümüz adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Kulübün enerjisinin bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Onvo Antalyaspor maçına harcanacağı vurgulanan açıklamada, mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftara çifte mutluluk yaşatılmak istendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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