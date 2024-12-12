Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor ile Antalyaspor arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 15 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
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