Kayseri'de huzurevi sakinleri lahana sarıp mantı sıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin kadın sakinleri, lahana sarıp mantı sıkarak hem becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.