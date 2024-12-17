Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, 8'i hırsızlık 21 suç kaydı bulunan H.H.E. (33) ile ⁠17'si hırsızlık 41 suç kaydı olan T.K. (46) yakalandı.

Kayseri'de iş yeri ve kurumlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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