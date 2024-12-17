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        Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de iş yeri ve kurumlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:20
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        Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de iş yeri ve kurumlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, 8'i hırsızlık 21 suç kaydı bulunan H.H.E. (33) ile ⁠17'si hırsızlık 41 suç kaydı olan T.K. (46) yakalandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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