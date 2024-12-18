Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iş yeri sahibini bıçakla yaralayan 2 sanık hakim karşısına çıktı

        Kayseri'de haraç kesmek için girdikleri öne sürülen dükkanda iş yeri sahibini bıçakla yaraladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iş yeri sahibini bıçakla yaralayan 2 sanık hakim karşısına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de haraç kesmek için girdikleri öne sürülen dükkanda iş yeri sahibini bıçakla yaraladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık B.M, tutuksuz yargılanan S.Y, müşteki E.K. ve sanık avukatı katıldı.

        Müşteki E.F. ifadesinde, saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatacağı esnada 7 kişinin geldiğini, bunlardan bazılarının alkollü ve uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirtti.

        Kendisine küfreden kişileri zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden E.F, "Sanık B.M. araçtan aldığı bıçakla bana saldırdı. Yan tarafımdan 2 kez bıçakladı. Kalbime doğru bıçağı savurduğunda elimi uzatarak mani olmaya çalıştım. Bu esnada bıçak elime saplandı. Kan kaybının da etkisiyle düşüp bayılmışım. Gözümü hastanede açtım. 11 gün yoğun bakımda kalmışım. B.M'den şikayetçiyim. S.Y. de olay yerindeydi. Bu kişinin sadece bağırarak tehditler savurduğunu gördüm. Kendisinden şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

        Duruşmada dinlenen bazı tanıklar da "Buranın ağası biziz. Bize para vereceksiniz." diyerek iş yerini basan sanıklardan B.M'nin, E.K'yi bıçakladığını gördüklerini iddia etti.

        Sanık B.M. ise savunmasında, müşteki ve tanıkların ağız birliği yapmışçasına suçu kendisine attığını öne sürdü. Mağdur olduğunu iddia eden sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Olayın ardından sosyal medya hesabından, "Tüm İldem duysun, E.K'yi vurduk." yazıp, olaya ilişkin kanlı görsel paylaştığı öne sürülen sanık S.Y. de suçlamaları reddetti.

        Bıçak bulundurduğu ve mağduru yaraladığı iddiasını kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık B.M'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşand...
        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşand...
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde ilkokul yararına kermes düzenlendi
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde ilkokul yararına kermes düzenlendi
        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı
        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı
        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...