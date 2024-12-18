Kayseri'de iş yeri sahibini bıçakla yaralayan 2 sanık hakim karşısına çıktı

Kayseri'de haraç kesmek için girdikleri öne sürülen dükkanda iş yeri sahibini bıçakla yaraladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık B.M, tutuksuz yargılanan S.Y, müşteki E.K. ve sanık avukatı katıldı.

Kendisine küfreden kişileri zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden E.F, "Sanık B.M. araçtan aldığı bıçakla bana saldırdı. Yan tarafımdan 2 kez bıçakladı. Kalbime doğru bıçağı savurduğunda elimi uzatarak mani olmaya çalıştım. Bu esnada bıçak elime saplandı. Kan kaybının da etkisiyle düşüp bayılmışım. Gözümü hastanede açtım. 11 gün yoğun bakımda kalmışım. B.M'den şikayetçiyim. S.Y. de olay yerindeydi. Bu kişinin sadece bağırarak tehditler savurduğunu gördüm. Kendisinden şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

Müşteki E.F. ifadesinde, saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatacağı esnada 7 kişinin geldiğini, bunlardan bazılarının alkollü ve uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirtti.

Duruşmada dinlenen bazı tanıklar da "Buranın ağası biziz. Bize para vereceksiniz." diyerek iş yerini basan sanıklardan B.M'nin, E.K'yi bıçakladığını gördüklerini iddia etti.

Sanık B.M. ise savunmasında, müşteki ve tanıkların ağız birliği yapmışçasına suçu kendisine attığını öne sürdü. Mağdur olduğunu iddia eden sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.