Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'ndeki mağazanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanına ambulansta müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Sağlık personeli çift, hastaların yardımına birlikte koşuyor
        Sağlık personeli çift, hastaların yardımına birlikte koşuyor
        Emekli memur 53 yılda 70 ülkeden binlerce pul biriktirdi
        Emekli memur 53 yılda 70 ülkeden binlerce pul biriktirdi
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
        Sarıoğlan'da bir okulda gıda kermesi düzenlendi
        Sarıoğlan'da bir okulda gıda kermesi düzenlendi