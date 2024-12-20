Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 470 paket kaçak sigara ve 83 bin 800 makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.İ. (48) ve İ.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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