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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:24
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 470 paket kaçak sigara ve 83 bin 800 makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.İ. (48) ve İ.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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