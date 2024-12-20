Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesinde 6 milyon 750 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Develi ilçesi Sarıca Mahallesi'nde yeni yerleşim yerleri ve içme suyu kapasitesini arttırabilmek için 6 milyon 750 bin TL maliyet ile içme suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıca Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerine toplam 2 bin 600 metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirdiklerini, aynı mahallede su talebini yeterli miktarda karşılayabilmek için açılan sondaj kuyusundan su deposuna içme suyu terfi hattı imalatı çalışmalarına da yakın zamanda başlayacaklarını belirtti.

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