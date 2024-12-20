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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesinde 6 milyon 750 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:21
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesinde 6 milyon 750 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Develi ilçesi Sarıca Mahallesi'nde yeni yerleşim yerleri ve içme suyu kapasitesini arttırabilmek için 6 milyon 750 bin TL maliyet ile içme suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıca Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerine toplam 2 bin 600 metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirdiklerini, aynı mahallede su talebini yeterli miktarda karşılayabilmek için açılan sondaj kuyusundan su deposuna içme suyu terfi hattı imalatı çalışmalarına da yakın zamanda başlayacaklarını belirtti.

        - Melikgazi Belediyesi, çölyak hastalarına destek oluyor

        Melikgazi Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan ilçe genelindeki çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede 2019'dan 2023 yılı sonuna kadar 4 bin 924 paket, 2024'te ise ihtiyaç sahibi 300 çölyaklı aileye glütensiz gıda paketi dağıttıklarını ifade etti.

        Palancıoğlu, yardımların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

        - Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, esnafı ziyaret etti

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretleri sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelen Özdoğan, esnafın karşılaştığı sorunlara çözüm bulma noktasında her zaman destekçi olduklarını belirtti.

        Özdoğan, ilçenin ticaret hayatını geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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