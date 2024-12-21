Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 60 ekipte 170 personelin katıldığı uygulamada 1709 araç ve 5 bin 714 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, 4 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
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