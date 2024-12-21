Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı

Ayrıca operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 60 ekipte 170 personelin katıldığı uygulamada 1709 araç ve 5 bin 714 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

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