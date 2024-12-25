Bacaklarını kaybettiği ülkesine Türkiye'de takılan protezleriyle adım atacak

TUNAHAN AKGÜN - Suriye'de teröristlerin döşediği mayına basması sonucu iki bacağını ve bir gözünü kaybeden Iyed Kadur Al Hammuş, Türkiye'de takılan protez bacaklarıyla Baas rejiminin devrildiği ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Suriye'de iç savaş başladıktan sonra ülkesini terk etmeyen 39 yaşındaki Hammuş, 2018'de PKK/YPG'li teröristlerin döşediği mayına basması sonucu yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Kilis'e getirilen ve hastanede tedavi altına alınan Hammuş'un iki bacağı diz altından ampute edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen, sağ gözünün kurtarılması için de 7 kez ameliyat masasına yatan Hammuş, yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bir gözünün görme yetisini kaybetti. Hastane sürecinin ardından 2019'da iki bacağına protez takılan Hammuş, görüşemediği ailesiyle tekrar Kayseri'de buluştu.

Kentte geçimini sağlamak için akrabalarının yanında manavda çalışan Hammuş, 8 Aralık'ta Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Yıllardır memleketine hasret kalan ve akrabalarıyla Ramazan Bayramı'nda ülkesine kesin dönüş planları yapan Hammuş, Türkiye'de takılan protezlerle 6 yılın ardından tekrar vatanına ayak basacağı günün hayalini kuruyor.

- "Suriye için her şeyimi feda edebilirim" Halep'in El-Bab ilçesinde doğan 4 çocuk babası Iyed Kadur Al Hammuş, AA muhabirine, Suriye'de yıllardır süren iç savaşın milyonlarca kişiyi derinden etkilediğini dile getirdi. Vatanını savunmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ve harekatlara katıldığını anlatan Hammuş, 2018'de PKK/YPG'nin döşediği mayına basarak ağır yaralandığını belirtti.

Türkiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü anlatan Hammuş, "Bacaklarım ve gözüm gitti. Yaklaşık 1 ay tedavi gördüm. Yaram iyileşene kadar protez bacak takmak için bekledim. 2018'in üçüncü ayında protez bacak taktım. Ülkem için her şeyi feda etmek benim için normal bir şey. Suriye için her şeyimi feda edebilirim." dedi. Hammuş, Kayseri'de manavda çalıştığını, rejiminin devrildiği ülkesine Ramazan Bayramı'nda kesin dönüş yapmayı planladığını ve hayatını düzene sokacağını söyledi.

- "Ülkemizi yeniden inşa edeceğiz" Ülkesine döndüğünde şükür secdesi yapacağını dile getiren Hammuş, şunları kaydetti: "Çok yakında ülkemize döneceğiz ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz koşullar ne olursa olsun, paramız olsun ya da olmasın. Ülkemize geri dönmek yeterli. Kirli çetelerden ve 50 yıldır bize eziyet edenlerden kurtulduk. Evlerimizi yıktılar, bizi göçe zorladılar. Türkiye'de, Avrupa'da, Ürdün'de, Lübnan'da ve dünyanın her köşesinde mülteci olduk. İlk işimiz Allah'a şükür secdesi etmek olmalı, bizi bu kirli çetenin, kanımızı emip, rızkımızı çalan ve bizi dünyanın en fakirleri arasına düşüren çetenin elinden kurtardığı için. Şükürler olsun ki Türkiye var. Biz Türkiye'ye ve Erdoğan'a minnettarız. Başımız dik ve şükürler olsun ki ülkemize başımız dik döneceğiz. Ülkemize geri dönüp yavaş yavaş inşa edeceğiz."