Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından göç alanıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirmelerle sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gö﻿kmen Çiçek başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Nevşehir Valisi Ramazan Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel katıldı.

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Tokat ve Nevşehir valilerinin katılımıyla Kayseri'de bir araya geldi.

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