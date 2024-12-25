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        Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

        Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Tokat ve Nevşehir valilerinin katılımıyla Kayseri'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:14
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        Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Tokat ve Nevşehir valilerinin katılımıyla Kayseri'de bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gö﻿kmen Çiçek başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Nevşehir Valisi Ramazan Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel katıldı.

        Toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından göç alanıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirmelerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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