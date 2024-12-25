Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve A.K. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Aramalarda 83 elektronik sigara ile 4 cep telefonu ve 1 bıçak ele geçirildi.

Ekipler, Şeker Mahallesi'nde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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