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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:34
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şeker Mahallesi'nde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda 83 elektronik sigara ile 4 cep telefonu ve 1 bıçak ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve A.K. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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