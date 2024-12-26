Kayseri'de gasp zanlısı yakalandı
Kayseri'de bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı yakalandı.
Kayseri'de bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.H'yi saklandığı adreste yakaladı.
Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.