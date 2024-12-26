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        Büyükşehir Belediyesi ekipleri heyelanda kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunu açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki heyelana müdahale ederek, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:08
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        Büyükşehir Belediyesi ekipleri heyelanda kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunu açtı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki heyelana müdahale ederek, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçalarını temizleyerek, yolun yeniden güvenli şekilde kullanılmasını sağladı.

        Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede denetim ve bakım çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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