Büyükşehir Belediyesi ekipleri heyelanda kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunu açtı

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede denetim ve bakım çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçalarını temizleyerek, yolun yeniden güvenli şekilde kullanılmasını sağladı.

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