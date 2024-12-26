Büyükşehir Belediyesi ile ORAN Kalkınma Ajansı istişare toplantısı düzenledi

Toplantıda, özellikle Kayseri'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi, bölgesel kalkınma stratejilerinin daha etkili uygulanması konularında öneriler değerlendirildi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, birim başkanları ve uzmanlar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve ekibi toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve ajans arasındaki iş birliğini güçlendirmek, Kayseri'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amaçlandı.

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