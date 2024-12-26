Kayseri'de otel çalışanlarına yönelik turizm tanıtım programı düzenlendi

Kayseri'de, merkez ve Erciyes Dağı'nda hizmet veren otel çalışanlarına yönelik turizm tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program 3 gün sürdü.

Programda katılımcılara, Kayseri'nin tarihi, turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, daha çok insana ulaşabilmek amacıyla böyle bir eğitim düzenlendiğini belirtti.

Eğitimin verimli geçtiğini aktaran Elcuman, "Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz, kent hakkında bilgi almak istediklerinde ilk resepsiyondaki veya otel çalışanı arkadaşlarla görüşüyor. Onları Erciyes, Kayseri'nin tarihi, turizmi ve müzelerimizle ilgili daha detaylı bilgi sahibi yapmak istiyoruz. Kayseri, başta Erciyes Kayak Merkezi olmak üzere sahip olduğu turizm değerleriyle dünyaya açılan bir şehir haline geldi." ifadesini kullandı.