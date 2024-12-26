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        Erciyes'te kayalıklardan düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:56
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        Erciyes'te kayalıklardan düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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        Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Erciyes Dağı'nda arkadaşıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybeden L.B, kayalıklardan düştü.

        Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan ve ayağı kırıldığı belirlenen dağcı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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