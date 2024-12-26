Erciyes'te kayalıklardan düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Erciyes Dağı'nda arkadaşıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybeden L.B, kayalıklardan düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan ve ayağı kırıldığı belirlenen dağcı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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