Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de kayak ve snowboard öğrenmek isteyenlere yönelik kurs düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek kayak ve snowboard kursu için kayıtlar başladı.

16-65 yaş arası vatandaşlar için hazırlanan kurs ücretinde kayak, snowboard, bot, kask, gözlük, baton gibi ekipmanlarla teleferik hizmeti ve öğle yemeği yer alacak.

Kursa katılmak isteyenler için servis hizmeti de sunuluyor. - Melikgazi'deki kütüphanelerden 60 bin öğrenci faydalanıyor Melikgazi Belediyesi tarafından açılan Akıl Küpü Kütüphaneleri 60 bin öğrenciye hizmet veriyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak gençlerin ihtiyaçlarını önemsediklerini bildirdi.