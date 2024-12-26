Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de kayak ve snowboard öğrenmek isteyenlere yönelik kurs düzenlenecek.
Kayseri'de kayak ve snowboard öğrenmek isteyenlere yönelik kurs düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek kayak ve snowboard kursu için kayıtlar başladı.
16-65 yaş arası vatandaşlar için hazırlanan kurs ücretinde kayak, snowboard, bot, kask, gözlük, baton gibi ekipmanlarla teleferik hizmeti ve öğle yemeği yer alacak.
Kursa katılmak isteyenler için servis hizmeti de sunuluyor.
- Melikgazi'deki kütüphanelerden 60 bin öğrenci faydalanıyor
Melikgazi Belediyesi tarafından açılan Akıl Küpü Kütüphaneleri 60 bin öğrenciye hizmet veriyor.
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak gençlerin ihtiyaçlarını önemsediklerini bildirdi.
İlçeye 15 Akıl Küpü Kütüphane kazandırdıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Kütüphanelerimiz, hemen her mevsimde büyük rağbet görüyor. Kütüphanelerimizde tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, mola köşeleri ve kafeteryalar yer alıyor. Gençlerin nitelikli tesislerde bir arada ders çalışmasına ve kitap okumasına imkan tanıyan kütüphanelerimizden 60 bin üye yararlanıyor. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Bu kapsamda mahallelere yeni kütüphane yapmaya, gençlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz."
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