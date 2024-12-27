Kayseri'de motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya ağır yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Berkay Ç. yönetimindeki 38 AHY 747 plakalı motosiklet, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Berkay Ç. ile Ali A. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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