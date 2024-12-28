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        Kentsel dönüşümde 40 daire kura ile sahiplerini buldu

        Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde 1. etabı tamamlanan 228 daireden 40'ının anahtarı kura ile sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:42
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        Kentsel dönüşümde 40 daire kura ile sahiplerini buldu
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        Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde 1. etabı tamamlanan 228 daireden 40'ının anahtarı kura ile sahiplerine teslim edildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak birçok vatandaşı ev sahibi yaptıklarını ifade etti.

        İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşümle aynı zamanda sosyal bir dönüşüm de yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt 1. etap kentsel dönüşüm projemiz kapsamında hak sahipleri için ilk kura ile 40 daireyi hak sahiplerine teslim ettik. Heyecanla kuralarını çeken hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. Tüm sosyal olanakları ile güzel bir ortam hazırladık. Yolları, çevre düzenlemesi, parkları, otoparkı, okulu, camisi ve sosyal donatıları ile güzel bir mahalle ortaya çıktı."

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        Galeri

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